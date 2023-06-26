В Татарстане утвердили положение об организации работы республиканских органов исполнительной власти

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил положение об организации деятельности республиканских органов исполнительной власти. Оно закреплено постановлением, подписанным премьер-министром региона Алексеем Песошиным.

Республиканские органы исполнительной власти в пределах предоставленных им полномочий осуществляют от имени Татарстана госуправление и разрабатывают и реализуют социально-экономическую и иную политику в установленной сфере деятельности. Также они исполняют региональные законы и прочие нормативно-правовые акты путем проведения конкретных мероприятий и организации работы в подведомственных учреждениях и так далее.

В документе указано, что структура республиканского органа исполнительной власти утверждается правительством Татарстана, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством. В нее могут входить в качестве самостоятельных подразделений госорганы, осуществляющие в пределах своей компетенции отдельные функции государственного управления.

В республиканских органах исполнительной власти образуются коллегии для согласования решения важнейших задач. Их состав утверждается Кабмином Татарстана.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, систему и структуру органов исполнительной власти республики раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил своим указом в начале мая 2023 года. В систему входят раис, Кабмин, министерства, государственные комитеты и иные органы исполнительной власти.



Кабинет министров Татарстана указом Рустама Минниханова определен высшим постоянно действующим органом исполнительной власти республики. В структуре указаны 18 министерств, пять государственных комитетов и девять иных органов исполнительной власти, в том числе Агентство инвестиционного развития, Госжилинспекция и Комитет по охране объектов культурного наследия.

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Татьяна Демина