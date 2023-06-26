Раис Татарстана обсудил сотрудничество с председателем правления фонда «Круг добра» Александром Ткаченко

Фото: кадр видео realnoevremya.ru/пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правления фонда «Круг добра» Александром Ткаченко в доме правительства республики, сообщает пресс-служба раиса РТ.



В ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества. На сегодня через фонд лекарствами обеспечиваются порядка 200 татарстанских детей.

Фонд «Круг добра» создан указом президента России в 2021 году. Его основные задачи — организация дополнительного финансового обеспечения медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, а также реализация медпомощи. Фонд обеспечивает детей лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в России, а еще техническими средствами реабилитации.

Правительство России выделяло фонду «Круг добра» грант размером почти 70 млрд рублей. За счет выделенных средств в фонде продолжали обеспечивать детей медицинской помощью.



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Маргарита Головатенко