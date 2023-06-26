Больше трети молодежи Татарстана приходится на лиц в возрасте 15—24 лет

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане 36,7% молодежи, к которой относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет включительно, составляют лица в возрасте 15—24 лет. Это 384,1 тысячи жителей.

Всего, по данным Татарстанстата, на начало 2023 года в регионе проживает 1,046 млн человек, относящихся к молодежи. Из них почти треть — 31% — это татарстанцы в возрасте 30—34 лет.

Доля 14-летних в категории молодежи республики составила 4,26%, а 35-летних — 7,36%. Остальные почти 20,7% — это татарстанцы в возрасте от 25 до 34 лет включительно.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Соотношение мужчин и женщин в категории молодежи Татарстана почти равное — 50,4 и 49,6%. Это 527,4 тысячи и 519,3 тысячи человек соответственно.



Напомним, в Татарстане на 1 января 2023-го проживало 4 001 625 граждан. Численность жителей республики выросла за счет миграционного прироста в 9 683 человека на фоне естественной убыли 8 142 граждан.



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Татьяна Демина