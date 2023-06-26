Казань заняла 36-е место в топ-100 рейтинга российских городов по зарплатам

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казань заняла 36-е место в топ-100 рейтинга по зарплатам в различных отраслях. Об этом сообщает «РИА Новости».



Наиболее высокие зарплаты получают казанцы, занимающиеся профессиональной и научной деятельностью, средний показатель зарплаты оценивается в 86 тысяч рублей.

Первое место в рейтинге городов занимает Москва со средним зарплатным показателем в 227 тысяч рублей в месяц среди сотрудников банковских и финансовых организаций. На втором месте Мурманск, где рыбаки зарабатывают по 205 тыс. рублей, на третьем — Петропавловск-Камчатский, где опять же рыбаки зарабатывают 190 тыс. в месяц.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

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Маргарита Головатенко