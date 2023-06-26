Правительство России не поддержало проект об отмене налога с доходов по вкладам

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В правительстве не поддержали законопроект об освобождении граждан от налога в 13% с доходов по банковских вкладам, отзыв опубликован на сайте правительства.



В нем указывается, что принятие этого закона приведет к выпадающим доходам федерального бюджета в 101,6 млрд рублей в 2024 году. Это окажет негативное влияние на возможность финансового обеспечения расходных обязательств государства. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отсутствуют предложения об источниках компенсации выпадающих доходов.

Налог с доходов по вкладам ввели в 2020 году, однако его не взимали в 2021 и в 2022 годах. Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал «Известиям», что документ все равно внесут в Госдуму:

— В прошлом году такая мера была принята, и она была позитивно воспринята обществом. Во-вторых, с этим же предложением к нам сейчас обращаются граждане, в том числе и пенсионеры, у которых есть накопления, и они за счет этого обеспечивают себе добавку к пенсии.

По его словам, экономическая ситуация стала лучше, но «еще не все хорошо», а выпадающие доходы, о которых говорит правительство, были как в прошлом, так и в позапрошлом году:



— Мы внесем этот законопроект, а дальше будем работать с комитетом по бюджету и с правительством. Конечно, у комитета будет право вернуть нам его для доработки. Но мы готовы к некому компромиссу.

В апреле Минфин и Банк России направили в правительство законопроект о программе долгосрочных сбережений. Закон завершает работу по реформированию системы накоплений граждан, которая велась с 2016 года. Запустить программу с апреля 2023 года поручал президент РФ Владимир Путин. Цель документа — формирование дополнительного дохода россиян на будущее и создание финансовой «подушки безопасности».

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Маргарита Головатенко