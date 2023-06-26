Велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы в Казани завершен на 98%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Работы по созданию велопешеходного маршрута вдоль Кремлевской дамбы в Казани завершены на 98%. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель руководителя исполкома по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

— Впервые вдоль городского веломаршрута появилась парковая инфраструктура, территория освещена. Есть зоны отдыха, в которых установлены скамейки и велопарковки. Вдоль маршрута высажены более 600 деревьев и более 3 тысяч кустарников, и смонтирована система автополива, — заявил он.

Он напомнил, что работы на объекте стартовали в 2022 году. Маршрут проходит по обеим сторонам Кремлевской дамбы — от центра семьи «Казан» до ул. Пролетарская.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Затраты на создание велопешеходного маршрута оценивались в 317,6 миллиона рублей. Согласно проекту, работы требуется завершить до 28 июля 2023 года. Их физический объем оценивается в 1,95 км. На участке проектирования дорожки предусмотрено переустройство инженерных сетей, коммуникаций, а также устройство берегозащитных сооружений — габионов. В задании также указан монтаж системы автоматического полива, наружного освещения. Переустройство искусственных сооружений проектом не планируется.



Маршрут станет важным этапом в реализации Стратегии развития Казанки. В рамках нее предполагается создать 42-километровый веломаршрут «От Голубых озер до Волги». Он соединит будущие парки, возведенные в рамках Стратегии развития Казанки: «Парк горизонтов» у «Чаши», парк «Манзара» и Фестивальный квартал у подножия Казанского кремля.

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Татьяна Демина