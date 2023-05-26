В Казани на бульваре «Фестивальный» вандал сломал светильники и стенд

Фото: кадр видео/Дирекция парков и скверов Казани

Минувшей ночью на бульваре «Фестивальный» в Казани вандал повредил имущество парка, сообщили в Дирекции парков и скверов города.



Молодой человек сломал несколько декоративных светильников и навигационный стенд. От действий вандала никто из прохожих не пострадал.

Фото: кадр видео/Дирекция парков и скверов Казани

В мае в Пестречинском районе Татарстана неизвестные устроили разгром на смотровой площадке ипподрома. Вандалы вскрыли двери, разбили окна и повредили стены. Сейчас на территории хотят установить видеокамеры.

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Маргарита Головатенко