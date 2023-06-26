Доллар на Мосбирже превысил 87 рублей, евро — 95 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В начале валютных торгов в понедельник на Мосбирже курс доллара превысил 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года, курс евро преодолел отметку в 95 рублей с 25 апреля, курс юаня впервые с 7 апреля этого года превысил 12 рублей.

По данным на 07.00, доллар рос на 2,99%, до 87,23 рубля, евро — на 3,18%, до 95,28 рубля. Юань же поднимался до отметки в 12,059 рубля (+2,99%).

К 07.35 утра, доллар находился на отметке в 86,5 рубля (+2,09%), евро рос на 2,36%, до 94,46 рубля. Юань торговался на уровне 11,937 рубля (+1,95%).

Вчера российские банки начали снижать курсы валют, которые резко выросли на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер». В «Сбере» по состоянию на 12:00 по мск курсы находятся на уровне 89,79 рубля за доллар и 95,75 рубля за евро по сравнению с 90,09 рубля за доллар и 96,06 рубля за евро накануне. В приложении банка «Тинькофф» курсы установлены на уровне 89,4 рубля за доллар и 97,4 рубля за евро по сравнению с 91,1 рубля за доллар и 99,25 рубля за евро накануне.

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Илина Хакимова