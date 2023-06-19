На Сибирском тракте в Казани из-за аварии наблюдается пробка в 2 км
На Сибирском тракте в Казани из-за аварии наблюдается пробка в 2 км, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты».
Авария случилась возле «КАН Авто» в сторону города. Как сообщили «Реальному времени» очевидцы, один из автомобилей пытался проскочить на мигающий желтый.
В целом в городе спокойная дорожная ситуация, пробки оцениваются в 6 баллов.
За январь — май 2023 года в Татарстане зарегистрировали 1 196 ДТП, что на 34 аварии больше, чем за аналогичный период прошлого года. Травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортных происшествиях получили 1 458 татарстанцев.
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