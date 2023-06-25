Московские организации и ИП самостоятельно определят режим функционирования 26 июня

Режим рабочего времени для сотрудников в понедельник, 26 июня, определяется самим работодателем с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений. Вместе с этим организации и ИП самостоятельно определяют режим функционирования в рабочие и нерабочие дни. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

Отмечается, что в соответствии с указом президента России на территории города введен уровень повышенной готовности и создан оперативный штаб. Он наделен полномочиями осуществлять реализацию мер, направленных на усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также принимать решения о проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне.

— Решения оперативного штаба являются обязательными для исполнения органами власти, организациями, осуществляющими деятельность на территории соответствующего субъекта РФ, гражданами, зарегистрированными по месту жительства/месту пребывания и/или находящимися на территории соответствующего субъекта РФ. При этом, необходимо учитывать, что режим рабочего времени для работников определяется работодателем самостоятельно с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений, — уточнили в пресс-службе.

Ранее депутат Госдумы от «Новых людей» Антон Ткачев предложил объявить понедельник 26 июня в пострадавших регионах, где вводили ограничения, нерабочим днем.

— В Москве, Воронежской, Ростовской, Липецкой областях были введены ограничения. Где-то прямо ввели режим контртеррористической операции, где-то запретили выходить из дома, перекрыли дороги, отменили рейсовые автобусы, отменили школьные выпускные. Пока только Москва заявила о переносе пропавшего выходного на понедельник. Предлагаю губернаторам всех пострадавших регионов сделать этот понедельник таким же дополнительным выходным, — сказал он.

Напомним, вчера мэр Москвы Сергей Собянин объявил ближайший понедельник нерабочим днем. Он назвал ситуацию сложной.

— В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб, — говорил он.

Столичный градоначальник призвал горожан воздержаться от поездок по городу. Не исключено, что в Москве будут перекрывать движение в отдельных кварталах и на отдельных дорогах.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин