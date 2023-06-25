В Госдуме предложили объявить выходной 26 июня в пострадавших регионах

Депутат Госдумы от «Новых людей» Антон Ткачев предложил объявить понедельник 26 июня в пострадавших регионах, где вводили ограничения, нерабочим днем. Об этом сообщает «РИА Новости».

— В Москве, Воронежской, Ростовской, Липецкой областях были введены ограничения. Где-то прямо ввели режим контртеррористической операции, где-то запретили выходить из дома, перекрыли дороги, отменили рейсовые автобусы, отменили школьные выпускные. Пока только Москва заявила о переносе пропавшего выходного на понедельник. Предлагаю губернаторам всех пострадавших регионов сделать этот понедельник таким же дополнительным выходным, — сказал он.

По его словам, необходимо дать людям отдохнуть, чтобы избежать накала ситуации. Ткачев направил соответствующее обращение губернатору Воронежской области Александру Гусеву. Он отметил, что для пострадавших регионов должны быть равнозначные меры.

Напомним, вчера мэр Москвы Сергей Собянин также объявил ближайший понедельник нерабочим днем. Он назвал ситуацию сложной.

— В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб, — говорил он.

Столичный градоначальник призвал горожан воздержаться от поездок по городу. Не исключено, что в Москве будут перекрывать движение в отдельных кварталах и на отдельных дорогах.

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Максим Кокунин