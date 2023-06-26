Сегодня в Казани облачно и до +23 градусов
В понедельник, 26 июня, в Казани ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани потеплеет до +21—23 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +19 до +24°С.
Синоптики также прогнозируют в Казани северный, северо-восточный ветер порывами 4—9 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал заморозки в Татарстане. По его словам, они ожидаются в ближайшие ночи. Аномально холодная погода установится также на Урале и на юге Западной Сибири.
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