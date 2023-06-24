Научный руководитель Гидрометцентра спрогнозировал заморозки в Татарстане
В Приволжском федеральном округе ожидается аномально холодная погода, а в Татарстане в ближайшие ночи возможны заморозки. Такой прогноз дал Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Аномально холодная погода установится также на Урале и на юге Западной Сибири. Как сообщил Роман Вильфанд, температуры воздуха на 4-8 градусов ниже нормы.
Ночные заморозки помимо Татарстана ожидаются в Оренбургской области. Там температуры могут опуститься до -2 градусов, сообщает «РИА Новости».
Еще ниже ночные температуры прогнозируются в Омской области — до -5°С. Заморозки возможны и в Пермском крае.
Сегодня в столице Татарстана переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Днем в Казани воздух прогреется до +20—22 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +18 до +23°С.
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