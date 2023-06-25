Владимир Путин заявил, что уделяет первостепенное внимание вопросам спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что уделяет первостепенное внимание вопросам спецоперации: начинает и заканчивает этим свой рабочий день. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое было показано в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1"

По его словам, есть и совещания, и встречи, и переговоры по телефону.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На этой неделе Владимир Путин заявил, что сейчас украинские войска не ведут активных наступательных действий и занимаются восстановлением боеспособности. По его словам, российские войска поразили 245 танков и 678 бронемашин разного типа.



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Максим Кокунин