Жителя Челнов признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью соседу по общежитию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане суд признал виновным 34-летнего жителя Набережных Челнов в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Установлено, что 31 июля прошлого года подсудимый распивал спиртные напитки с 45-летним соседом в комнате одного из общежитий по проспекту Мира. В какой-то момент на почве личных неприязненных отношений он ударил мужчину ножом в бедро и ушел, а потерпевший в результате полученного ранения через некоторое время скончался.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле сообщалось, что 54-летнего татарстанца подозревают в покушении на убийство своего знакомого. Следствие считает, что мужчина (который ранее уже привлекался к уголовной ответственности) пришел в гости к 57-летнему знакомому. Далее между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему 8 ножевых ранений.



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Максим Кокунин