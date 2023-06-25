В столице Татарстана ограничат движение во время проведения забега «Ночная Казань»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана в дни подготовки и проведения легкоатлетического забега «Ночная Казань» ограничат движение автотранспорта по ряду улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

С 23.00 15 июля до 0.45 16 июля на Кремлевской дамбе приостановят движение по двум крайним полосам по направлению от ул.Батурина до ул.Декабристов.

С 23.00 15 июля до 0.45 16 июля на ул.Декабристов приостановят движение по двум крайним полосам в направлении от Кремлевской дамбы до ул.С.Хакима.

С 23.00 15 июля до 1.15 16 июля на ул.С.Хакима приостановят движение в двух направлениях от ул.Декабристов до ул.Амирхана.

С 23.00 15 июля до 1.30 16 июля приостановят движение на ул.Амирхана от ул.С.Хакима до моста «Миллениум», а также на мосту «Миллениум» — от ул.С.Хакима до ул.Вишневского.

С 23.15 15 июля до 1.40 16 июля на ул.Подлужной приостановят движение в двух направлениях — от съезда с моста «Миллениум» до дома №17 ЖК «Европейский».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани в начале июля пройдет первенство России по триатлону среди юниоров и юниорок 16—19 лет в дисциплине триатлон-спринт. В связи с этим в городе также ограничат движение.



Так, с 9 часов 7 июля до 23 часов 9 июля на время монтажа транзитной сцены и завершения установки палаток перекроют парковку Центра семьи «Казан». С 6 до 16 часов 9 июля ограничат движение по ул. С. Хакима — по обоим направлениям от ул. Декабристов до ул. Ф. Амирхана.

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Максим Кокунин