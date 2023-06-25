В Росреестре Татарстана появится цифровой помощник для регистрации прав собственности на недвижимость

С 3 июля в Росреестре Татарстана запустят цифровой помощник для регистрации прав собственности на недвижимость — «ЕВА». Как рассказали в пресс-службе ведомства, нейросеть будет помогать регистраторам анализировать документы, упрощая взаимодействие их сотрудников с МФЦ.

В настоящее время ведется поэтапное масштабирование системы на территории всей страны. В этом году к ней также подключаются Мурманская, Тверская, Псковская, Ярославская, Вологодская, Ленинградская области и Карелия.

Сервис позволяет провести предварительную автоматическую проверку документов как на стадии приема обращений, так и при последующей их обработке. «ЕВА» работает на повышение качества обработки данных и обеспечения госрегистрации прав, а также исключения необоснованных приостановлений и отказов.

— Цифровой помощник «ЕВА» проводит предварительную проверку пакета документов, предзаполняет электронные формы заявлений и минимизирует ошибки, обусловленные человеческим фактором. Ожидаемый эффект от ее внедрения — прием документов в МФЦ за считанные минуты, также в сжатые сроки будет проводиться правовая экспертиза, а количество отрицательных решений уменьшится до 0,5%. При этом важно понимать, что «ЕВА» не заменяет регистратора, а именно помогает: окончательное решение по-прежнему принимает сотрудник Росреестра, — пояснила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Стоить отметить, что в 2024 году цифрового помощника «Ева» планируют запустить во всех регионах России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Татарстане за 10 месяцев из почти 900 тысяч обращений по вопросам оформления прав собственности на недвижимость 220 тысяч подали в режиме онлайн. Это на 50 тысяч больше, чем за аналогичный период 2020 года. Также жители республики стали чаще регистрировать ипотеку электронно. В этом году в Росреестр РТ поступило почти 16 тысяч таких обращений. Программой «Ипотека за 24 часа», которую запустили в сентябре, воспользовались более 5 тысяч жителей.

До этого, в сентябре, Управление Росреестра по Татарстану объявило о тотальном исключении «бумаги» из своего реестра, одновременно начав пилотно-тестовую реализацию сразу нескольких цифровых проектов: от возможности выбрать и зарегистрировать право на земельный участок онлайн до 24-часовой «электронной ипотеки» и формирования масштабной базы с землей для жилищного строительства.



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Максим Кокунин