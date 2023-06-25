Вратарь «Рубина» о новом сезоне в РПЛ: «Теперь нужно больше не допускать вылета»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин заявил, что в новом сезоне в Российской премьер-лиге футбольному клубу необходимо избежать вылета, как это было по итогам сезона-2021/22. По его словам, от возвращения в РПЛ у него «бабочки в животе».

24 июня у «Рубина» прошла первая тренировка после отпуска. Юрий Дюпин рассказал, что он рад, что сборы клуба проходят в столице Татарстана.

— Мне летние сборы больше нравятся, потому что в Казани их постоянно проводим, находимся дома. То есть целый день на тренировках на базе, а потом возвращаешься домой к семье, — цитирует вратаря «Рубина» «РИА Новости».

Юрий Дюпин также сообщил, что заключит с казанским клубом новый контракт. Договоренности уже достигнуты. Документ осталось только подписать.

Напомним, первый матч стартового тура в Российской премьер-лиге казанский «Рубин» сыграет в Москве. Соперником «красно-зеленых» станет столичный «Локомотив».



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Татьяна Демина