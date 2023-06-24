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«Рубин» узнал соперников в Кубке России

18:52, 24.06.2023
«Рубин» узнал соперников в Кубке России
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Завершилась жеребьёвка группового этапа Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. В групповом этапе «Рубин» попал в группу B.

В рамках турнира казанцы сыграет против «Ростова», «Локомотива» и «Урала».

В групповом этапе примут участие 16 команд РПЛ. Остальные коллективы будут выступать в Пути регионов.

Российская премьер-лига опубликовала полный календарь на следующий сезон. Первый матч стартового тура в Российской премьер-лиге казанский «Рубин» сыграет в Москве. Соперником «красно-зеленых» станет столичный «Локомотив».

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

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