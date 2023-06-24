«Рубин» узнал соперников в Кубке России
Завершилась жеребьёвка группового этапа Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. В групповом этапе «Рубин» попал в группу B.
В рамках турнира казанцы сыграет против «Ростова», «Локомотива» и «Урала».
В групповом этапе примут участие 16 команд РПЛ. Остальные коллективы будут выступать в Пути регионов.
Российская премьер-лига опубликовала полный календарь на следующий сезон. Первый матч стартового тура в Российской премьер-лиге казанский «Рубин» сыграет в Москве. Соперником «красно-зеленых» станет столичный «Локомотив».
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