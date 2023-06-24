Роскомнадзор может ограничить работу интернет-ресурсов в ряде регионов России

Роскомнадзор предупредил о возможном ограничении работы интернет-ресурсов в районах проведения контртеррористической операции. Об этом пишет РБК.

— В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. В настоящее время работа упомянутого ресурса не ограничивается, — сообщили изданию в Роскомнадзоре, отвечая на вопрос о сбоях в Telegram.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Режим контртеррористической операции был введен на территории Москвы, Московской и Воронежской областях. По последним данным, в Воронеже горит резервуар с топливом на нефтебазе. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет.

Напомним, жители России жалуются на сбои в работе Telegram. Неполадки замечены в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Челябинске и других российских городах. Сложности возникают в том числе с отправкой сообщений.



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Айрат Назипов