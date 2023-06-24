«Они осознали, что никому не нужны»: глава татарстанского Минмола — об уехавшей молодежи

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков поделился мнением о молодежи, которая покинула республику и пределы страны. По его словам, они начали возвращаться.

— Они осознали, что никому там не нужны. Они не востребованы там, да они умные, крутые, когда поняли, что в России было хорошо, стали возвращаться. Ещё немного времени пройдет, чтобы львиная доля из тех, кто уехал вернется, — передает его слова журналист «Реального времени».

Как отметил руководитель ведомства, многие уехавшие представители татарстанской молодежи вернулись в республику или в другие регионы России.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В начале июня Ринат Садыков рассказал, что в Татарстане численность молодых людей (до 35 лет) к 2028 году сократится на 100 тысяч человек. По его словам, это связано со значительным количеством разводов и снижением рождаемости в последние годы. Исправить положение предполагается принятием межведомственной программы, направленной на формирование у молодых традиционных семейных ценностей.

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Айрат Назипов, Артур Казанцев