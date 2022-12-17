В Казани перезапустят реставрацию зданий Дома ученых и Тинчуринского театра

Как стало известно «Реальному времени», в Казани проведут ремонтно-реставрационные работы на двух объектах культурного наследия республиканского значения. В настоящее время Главстрой Татарстана ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания, а также откорректирует проектную документацию для получения положительной экспертизы и проведения реставрации. Стоимость контракта по двум зданиям оценивается в 19,6 миллиона рублей, а источником его финансирования станет республиканский бюджет. Выполнить все работы планируется до 15 июня 2023 года.

Археологический институт Академии наук Татарстана

Одним из объектов, попадающих под реставрацию, стало здание обособленного структурного подразделения ГНБУ «Академия наук Татарстана» — Институт археологии имени Альфреда Халикова. Учреждение расположено на улице Бутлерова, дом 30. Подрядчик обязуется выполнить ряд процедур для историко-культурной экспертизы, в число которых входит:

исследование несущих конструкций;

выполнение противоаварийных мероприятий;

объемно-планировочные мероприятия с учетом современного использования;

ремонт и реставрация;

благоустройство территории.

Кроме того, он должен самостоятельно приобрести для здания новую мебель, оборудование и инвентарь.

Фото: centr-nasledie.ru

Обязательным условием является то, что эскизный проект работ должен включать в себя: архитектурные решения, в том числе решение по фасадам и интерьерам; конструктивные и объемно-планировочные решения; принципиальные решения по инженерному оборудованию и сетям инженерно-технического обеспечения; рекомендации и указания, включая применяемые технологии и материалы.

Границы объекта культурного наследия утверждены постановлением Кабинета министров Татарстана от 15 февраля 2013 года. Определены же они были постановлением от 2010 года. Согласно ему, дом находится на территории культурного слоя исторического центра Казани XI—XVIII веков.

«Бенефициар пандемии» уже брался за реставрацию дома

Напомним, в апреле этого года «Реальное время» уже рассказывало, что казанская компания, активно реализующая госзаказы по линии борьбы с коронавирусом, получила разрешение на противоаварийные работы в здании Александровского детского приюта. «Бенефициар пандемии», как еще называют победителя ряда строительно-ремонтных госзаказов — СК «Алтын групп», должен был отреставрировать здание Института археологии к концу текущего года.

Строительная компания стала победителем тендера на выполнение ремонтно-реставрационных работ в здании еще в начале года и в марте заключила договор с ГИСУ. Стоимость контракта на тот момент составляла свыше 107,5 миллиона рублей.

Компания «Алтын Групп» — активный участник гостендеров на крупные суммы и масштабных объектов. В ее портфолио — Дворец водных видов спорта, футбольно-регбийный манеж «Искандер», футбольный манеж «Максат», учебный корпус Университета Иннополис, Дворец культуры им. Саид-Галеева, детский оздоровительный лагерь «Звездный», благоустройство территорий Казанского кремля и цирка, строительство и ремонт ряда детских садов, школ и здания Госсовета Татарстана. Компания засветилась и на объектах Олимпийских игр в Сочи 2014 года, построив трехзвездочный гостиничный комплекс в поселке Эсто-Садок.

Группа существует с 2011 года. Она объединяет несколько юрлиц, ранее связанных общими учредителями. Звездным часом для компании стал пандемийный период, когда она получила ряд подрядов на подготовку больниц к приему пациентов с подозрением на COVID-19. Благодаря этому в медиа «Алтын групп» даже ставили на третью строчку в рейтинге бенефициаров «коронавирусных» контрактов — выше были только «Ростех» и ГК «Дельрус».

Фото: tatarstan.ru. В 2016 году во время пешего обхода улицы Бутлерова президент Татарстана Рустам Минниханов зашел в здание Института археологии

От приюта для девочек-сирот до Дома ученых

Здание Института археологии построено в 1889 году по проекту Хрщоновича на средства попечительницы детского приюта вдовы генерал-лейтенанта Ольги Сергеевны Александровой-Гейнс. Приют был открыт в 1845 году по инициативе купца Крупенникова. С того же года он находился в двухэтажном деревянном здании, расположенном на том же месте, что и нынешнее. В приюте воспитывались девочки-сироты, а в школе при нем обучались приходящие дети из бедных семей. В 1894-м в нем обучалось 118 девочек до 17 лет, в том числе 60 постоянно здесь живущих. В 1890-м в здании была освящена церковь, а с начала 1930-х в здании размещается Дом ученых.

К двухэтажному зданию справа и слева пристроены арочные ворота. Основой планировочного решения является группировка помещений небольших размеров, связанных системой коридоров, вокруг залов, расположенных на первом и втором этажах. Вход в здание расположен с улицы, посередине фасада, — это подчеркивает его симметричное построение.

Промежуточным карнизом с фризом из ребристой кладки разделяются все фасады. Углы здания и простенки окон обработаны рустованными широкими лопатками. Лучковидные окна с высоким замковым камнем вписаны в прямоугольные ниши. На боковых фасадах, где размещено по семь окон на этаже, ниши более широкие, чем на основном. На втором этаже 13 окон, а на первом 12: по шесть окон с каждой стороны входа. По низу окон первого этажа выложен небольшой карниз.

Александрийский детский приют на открытке 1900—1910 года

Подоконные плоскости второго этажа обработаны прямоугольным рельефом. Профилированный венчающий карниз декорирован по всему периметру здания резными консолями. Центральное окно над входом выделено размером по ширине и лопатками по сторонам. Ось симметрии подчеркнута полуциркульной аркой и высокой рамой над входной дверью. Облицовка рамы мрамором выполнена в 1980-х. Здание выдержано в стиле эклектики классицистического направления.

След Маяковского в театре Карима Тинчурина

Ремонтно-реставрационные работы затронут еще один объект — «Дом, в котором выступал Владимир Маяковский 20—21 января 1927 года и 23 января 1928 года», расположенный на улице Горького, 13. Здание является объектом культурного наследия регионального значения согласно постановлению Совета министров ТАССР от 30 октября 1959 года. Сейчас в нем расположен ГБУ «Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина».

Его границы были утверждены приказом Комитета по охране объектов культурного наследия от 13 ноября 2019 года. Согласно ему, дом находится на территории культурного слоя исторического центра Казани XI—XVIII веков.

В здании общей площадью 4 891,8 кв. м необходимо частично заменить стены и перегородки, а также усилить фундамент, лестницы и крыльцо. Кроме того, подрядчику нужно будет провести работу по обновлению витражей и других окон, а также установить новые двери. Вместе с этим предполагается полный ремонт инженерных сетей: вентиляции, канализации, водопровода и электроснабжения.

Для разработки такого проекта, как и в первом случае, важно провести историко-архивные и библиографические исследования, создать эскизную модель и отчет. Кроме того, на данном объекте исполнитель также займется закупкой мебели и оборудования.

Фото: upload.wikimedia.org

От колхозного до государственного

Театр появился по призыву Первого Всесоюзного съезда колхозников-ударников в 1933 году и по личной инициативе татарского драматурга Карима Тинчурина как филиал Татарского государственного академического театра.

Первый его спектакль состоялся 6 ноября 1933 года в деревне Шали Пестречинского района Татарской АССР. Это была пьеса самого Тинчурина и Кави Наджми — «Булат бабай семьясы».

С началом Великой Отечественной войны большая часть мужского состава труппы ушла на фронт. Осталось лишь несколько ведущих артистов, а остальной состав формировался из женского персонала. Актеры были частыми гостями на призывных пунктах и вокзалах, в лазаретах и госпиталях.

Фото: pastvu.com

В 1988 году театру присваивают имя одного из его основателей и предоставляют здание по адресу: улица Горького, 13. С этого времени начинается новый этап в его жизни: меняется репертуар, идет поиск новых форм и жанров, а также нового подхода.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин