Сочи, Алматы и Бишкек: куда казанцы смогут отправиться этим летом на поезде

Фото: realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин

В условиях регулярно дорожающих авиабилетов многие казанцы отказываются от туристических поездок. Те, кто все же хочет отдохнуть и сэкономить, выбирают альтернативные пути. Одним из них является поездка на поездах. Только 111 ж/д поездов различного направления перевозят пассажиров через Казань в населенные пункты Севера, Сибири, Дальнего Востока, Алтая, Урала, Предуралья, Поволжья и Центра России. «Реальное время» проанализировало цены на различные направления по состоянию на июнь.

Черноморские курорты

Одно из самых приоритетных направлений этим летом у жителей Казани — теплый Юг. Например, для казанцев доступны сразу несколько поездов, едущих из Екатеринбурга, Томска и Барнула в направлении Адлера. В некоторых случаях самые дешевые билеты можно купить на плацкартные места за 4 с лишним тысячи рублей. В среднем на эту категорию придется выложить в районе 5-6 тысяч рублей. Стоимость купе обойдется в пределах 8-10 тысяч рублей, а люкс и все 20. Ехать придется около двух суток.

С Анапой и Краснодаром примерно такая же ситуация. Разница лишь в том, что стоимость купе и плацкарта может обойтись дешевле на тысячу рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин

Найти билеты в Сочи дешевле, чем за 5 тысяч рублей, достаточно проблематично. В основном стоимость билетов в этом направлении колеблется ближе к 6 тысячам рублей. За купе придется заплатить порядка 8 тысяч рублей, в редких случаях и все 10. А вот за люкс пассажирам необходимо отстегнуть от 20 до 23 тысяч рублей. Время в пути — два дня.

Близкие города

Те, кому такие поездки все же не по карману, выбирают более доступные города, находящиеся в относительной близости к Татарстану. Речь идет о Приволжском федеральном округе.

Одним из любимых городов казанцев является Нижний Новгород. Расстояние между двумя населенными пунктами составляет чуть больше 300 километров. Учитывая этот фактор, стоимость поездки намного дешевле предыдущих рейсов. Так, за билет на плацкартные вагоны придется отдать от 1,9 до 3,3 тысячи рублей. В некоторых случаях билеты на купе обойдутся даже дешевле. Они стоят в пределах 2—4 тысяч рублей. Люкс — чуть выше 6 тысяч. Доехать можно почти за 10 часов.

Еще одним популярным направлением считается Самара. Туда пассажирам придется добираться преимущественно с пересадками. Пассажиров могут высадить в Саранске, Сызране или Пензе. Следует отметить, что на некоторые маршруты можно купить билеты с сидячими местами. Стоит это в пределах 1,4 тысячи рублей. На другие места пассажирам необходимо рассчитывать на сумму в пределах 2—3 тысяч рублей. С учетом пересадок время поездки превысит сутки, а в ряде случаев займет около двух дней.

Фото: realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин

В Ульяновск жители Казани смогут добраться за 4,5 часа. И за плацкарты, и за купе можно отдать не больше двух с половиной тысяч рублей. А вот цена на люкс варьируется от 4 до 7 тысяч.

До столицы Удмуртии ехать придется около 5-6 часов. Цены на Ижевск также «не кусаются». В некоторых вагонах можно приобрести сидячие места за 900 рублей. В целом места в плацкартном вагоне и купе продаются за 1,7 — 3,4 тысячи рублей. Максимальная цена на люкс не превышает 7 тысячи рублей.

Москва, Питер и другие направления

Вариантов, как добраться из столицы Татарстана до столицы России, достаточно много. От многих рейсов это направление отличается тем, что пассажиры могут купить места в «мягком» вагоне. Он отличается высоким уровнем комфорта, повышенным классом ресторанного обслуживания с доставкой блюд и напитков, телевизорами и так далее. Правда, стоит такое удовольствие от 40 тысяч рублей за поездку и присутствует такая услуга не везде.

Тем же, кому нужно просто отправиться от пункта А в пункт Б, предлагают вагоны попроще. Самый дешевый вариант — сидячие места. Их стоимость начинается от 1,6 тысячи рублей. В зависимости от поездов покупателю придется заплатить от 2 до 5 тысяч на места в плацкарте и купе. Стоимость люксов также сильно разнится. В одном случае пассажиру придется отдать около 6 тысяч, в другом — в два раза больше.

Добраться до Северной столицы будет значительно дольше и дороже, так как расстояние между Санкт-Петербургом и Казанью — 1,5 тысячи километров. Во-первых, пассажиров ждут пересадки, а во-вторых, билеты начинаются от 5,7 тысячи рублей. Самой дорогой билет стоит в районе 36 тысяч рублей. Ехать придется больше суток.

Фото: realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин

Схожая ситуация и с Новосибирском. От Казани город отделяет 2,5 тысячи километров. Билеты на этот рейс стоят от 6 тысяч рублей на плацкартные места, на купе — от 8,5 тысячи. Тем, кто хочет люкс, нужно приготовить не меньше 21 тысячи рублей. Доехать до столицы Сибири можно за 1,5 дня.

Еще дороже обойдется поездка в Красноярск (3,3 тысячи километров). Поезд доберется до этого города только через два дня. Составы курсируют 3 раза в неделю. Минимальная цена билета — 8,7 тысячи рублей.

Дружественные страны

Еще у казанцев есть возможность посетить и другие страны. Например, билет в Бишкек (Киргизия) будет стоить от 20 тысяч рублей. Речь идет только о плацкарте. Купе обойдется в 25 тысяч. Поезд будет следовать чуть меньше трех суток.

Также казанцам доступна поездка в Казахстан. Цены на билет в Алматы сильно отличаются. За купе и плацкарт придется выложить от 19 до 30 тысяч рублей. Время поездки — 2,5 дня.

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Айрат Назипов