Каждой седьмой жительнице Казани комфортно работать только среди мужчин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, в каких коллективах хотели бы работать жители и жительницы Казани (данные есть в распоряжении «Реального времени»).



Мужчинам чаще всего все равно, в каком коллективе работать (58%). Среди женщин больше тех, кто предпочитает смешанные коллективы (49%).

Каждому девятому казанцу (11%) комфортнее трудиться в чисто мужском коллективе. А о том, чтобы быть единственным мужчиной в команде, состоящей исключительно из женщин, мечтают 9%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Среди жительниц Казани только каждая двадцатая хотела бы работать исключительно с женщинами (5%), втрое чаще женщины мечтают работать в окружении мужчин (14%).

Чем старше мужчины и чем выше их уровень дохода, тем реже они хотят работать в однополых коллективах (как в чисто мужских, так и в чисто женских). А вот среди женщин ситуация несколько иная: с увеличением возраста и величины зарплаты опрошенных популярность женских команд падает, мужских — возрастает.

Холостые мужчины чаще женатых стремятся работать в чисто женских коллективах. Незамужние женщины чаще говорят, что им комфортнее трудиться среди мужчин.



Для 88% жителей Татарстана лучшей мотивацией на работе являются денежные премии и бонусы. Еще 71% респондентов заявили, что их источником вдохновения является уважительное отношение со стороны руководства.



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Илина Хакимова