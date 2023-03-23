Татарстанцы рассказали, что в работе мотивирует их больше всего
Для 88% жителей Татарстана лучшей мотивацией являются денежные премии и бонусы. Еще 71% респондентов заявили, что их источником вдохновения является уважительное отношение со стороны руководства. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы hh.ru.
Также 59% опрошенных назвали своими источниками мотивации оплату обучения и повышение квалификации. Некоторые в этом вопросе для себя выделили интересные задачи и проекты, а также комфортную атмосферу в коллективе.
Еще 49% респондентов рассказали, что дополнительную мотивацию в плане работы им придает наличие социального пакета (спортзал, ДМС, питание и т. п.). Кроме того, 39% опрошенных признались, что стремятся выполнять свои рабочие обязанности лучше, когда их хвалят.
Еще 33% сотрудников отметили, что для них источником мотивации выступают дополнительные выходные. Корпоративные мероприятия и праздники для сотрудников подходят в качестве мотивации 29% опрошенных. Также 18% мотивируют оборудованные места для отдыха.
В списке демотивирующих факторов татарстанцев оказались низкая зарплата, а также отсутствие премий и бонусов (78%). Здесь же — отсутствие перспектив для роста и развития (67%) и неуважительное отношение к их труду со стороны руководства (63%).
Напомним, в начале марта сообщалось, что 34% казанцев уверены в том, что целеустремленность является одним из факторов развития карьеры. Еще 32% опрошенных заявили, что в этом вопросе большую роль играет образование. 26% респондентов в свою очередь отметили, что при построении карьеры важен опыт.
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