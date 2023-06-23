По решению суда в Апастовском районе Татарстана создали маневренный фонд жилья

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Апастовском районе Татарстана местные власти создали маневренный фонд жилья после решения суда. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ранее сотрудники надзорного ведомства выяснили, что в нарушение требований жилищного законодательства на территории муниципалитета не был организован маневренный фонд для организации временного проживания людей, в том числе пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций.

После проверки прокуратура обратилась в суд, который поддержал доводы истца в полном объеме. В итоге все нарушения были устранены.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце марта Нижнекамская городская прокуратура подала в суд на местный исполком из-за законодательства о похоронном деле. Выяснилось, что полномочия специализированной службы по вопросам похоронного дела в городе было возложено на предприятие, которая не имела соответствующего материального и кадрового обеспечения для оказания ритуальных услуг.

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Айрат Назипов