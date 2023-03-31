Нижнекамская прокуратура подала в суд на местный исполком из-за законодательства о похоронном деле

Фото: прокуратура Татарстана

Нижнекамская городская прокуратура выявила нарушения законодательства о похоронном деле. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

— Установлено, что полномочия специализированной службы по вопросам похоронного дела в городе возложено на предприятие, не имеющее соответствующего материального и кадрового обеспечения для оказания ритуальных услуг. Между тем ненадлежащая организация похоронного дела нарушает права неопределенного круга лиц на получение гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, — отметил он.

В прокуратуре подчеркнули, что надзорное ведомство уже обращалось в исполком Нижнекамска с требованием устранить нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Это было еще в октябре прошлого года. Но с тех пор власти не устранили нарушения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании бездействия исполкома незаконным и обязании устранить нарушения. Исковое заявление находится на стадии рассмотрения.

Месяц назад «Реальное время» писало, что прокуратура Пестречинского района Татарстана в судебном порядке потребовала устранить нарушения законодательства о похоронном деле. Как подчеркнули в ведомстве, на территории муниципалитета не были созданы специализированные службы по вопросам похоронного дела, наделенные правом заниматься деятельностью по организации похорон и оказанию связанных с ними ритуальных услуг. Это нарушает права неопределенного круга лиц на получение гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе.

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Айрат Назипов