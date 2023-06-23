У «Алабуги» заберут земельный участок для государственных нужд

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев (архив)

Кабмин Татарстана принял решение изъять земельный участок, находящийся в собственности у особой экономической зоны «Алабуга». Его площадь — 1 309 квадратных метров.

Как говорится в постановлении республиканского правительства, землю заберут ради строительства дороги Елабуга — Гари — Абалач — Ново-Менделеевский химический завод — Мишкино (до границы Удмуртии).

Кабмин обязал Минземимущество Татарстана оповестить собственника земель об изъятии в 10-дневный срок. Ему должны выплатить компенсацию. Также ведомство вправе обратиться в суд, если собственник откажется предоставлять землю в установленный законом срок.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце мая сообщалось, что ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт» («РОСДОРНИИ») готово выделить 34,9 млн рублей на создание динамической цифровой карты дорожного движения пилотной зоны (ДЦКДД) в ОЭЗ «Алабуга». Она необходима для экспериментов и апробации технологий интеллектуальных транспортных систем, обеспечивающих движение высокоавтоматизированных транспортных средств в условиях реального транспортного потока по дорогам общего пользования.

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Айрат Назипов