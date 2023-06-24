Сегодня в Казани ожидается до +22 градусов

В субботу, 24 июня, в Казани установится переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +20—22 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +18 до +23°С.



Синоптики также прогнозируют в Казани юго-восточный ветер. Его порывы могут достигать 4—9 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сегодня в республике местами возможна гроза. Порывы юго-восточного ветра будут усиливаться до 15—17 м/с.



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Татьяна Демина