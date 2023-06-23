Защитник Мацей Рыбус стал игроком «Рубина»

Защитник Мацей Рыбус стал игроком «Рубина», сообщили в пресс-службе клуба.

33-летний футболист перешел в клуб в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на 1 год.

Ранее спортсмен выступал за польские «Пеликан», МСП и «Легию», грозненский «Терек», московский «Локомотив», французский «Лион» и московский «Спартак». В Российской премьер-лиге сыграл 211 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 27 голевых передач.

Сегодня стало известно, что защитник «Рубина» Али Аднан покинул клуб в связи с истечением контракта. Аднан стал защищать цвета «Рубина» в августе 2022 года. За это время он сыграл восемь матчей, сделал одну голевую передачу.

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Маргарита Головатенко