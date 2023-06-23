В Казани на время ремонта женской консультации на Достоевского прием проведут по другому адресу

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани на время ремонта женской консультации на ул. Достоевского прием будут проводить по другому адресу. Об этом сообщили в Горздраве.

Прием пациенток будет осуществляться по адресу Лейтенанта Шмидта, д.31.

С начала 2023 года на капремонт и строительство медучреждений в Татарстане выделили около 2 миллиардов рублей. Деньги пойдут на новые ФАПы, возведение зданий поликлиник и ремонт нуждающихся в нем больниц.

Значительная часть объектов расположена в Казани, но денег больше всего направят на ремонт инфекционки в Челнах. Детали — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко