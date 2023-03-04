Раис Татарстана поручил усилить меры по профилактике заболеваний животных

Фото: кадр видео/tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить меры по профилактике заболеваний животных. Он призвал подключиться к этой работе прокуратуру, Россельхознадзор и глав районов:



— Это безопасность нашей республики. Татарстан является крупнейшим животноводческим регионом. Данные заболевания несут большую угрозу. И здесь очень важны превентивные меры, — сказал он на республиканском совещании в Доме правительства РТ.

Как отчитался начальник Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Алмаз Хисамутдинов, 2022 год был благополучен для региона по инфекционным заболеваниям, кроме африканской чумы свиней. За короткий период в республике выявляли 11 очагов инфекции в разных районах. Однако на сегодняшний день карантин по всем очагам отменен. Что касается гриппа птиц, то 2022 год для республики прошел благополучно.

В конце декабря в деревне Кырныш в Тукаевском районе Татарстана отменили карантин по бешенству животных согласно указу президента республики. Карантин устанавливали 22 октября в связи с неблагополучием по заболеванию.

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Маргарита Головатенко