В Татарстане появится единая база для волонтеров, помогающих бойцам СВО

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане создадут единую базу для волонтеров, помогающих бойцам СВО. Для их работы уже выделили помещение площадью 450 кв. м при поддержке республиканского движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!», сообщили в пресс-службе молодежного крыла Народного фронта в Татарстане.



Как сообщил координатор молодежного крыла Народного фронта в Татарстане Дамир Нургалиев, в республике на сегодняшний день действуют 37 народных полков. Они шьют вещи для военных, собирают гуманитарную помощь, изготавливают окопные свечи и др.

— Сообщества разные, но цель у них одна — помочь нашим парням на передовой. Поэтому мы решили создать единую базу, где волонтеры могли бы вместе отрабатывать заявки от бойцов, — сказал он.

На новой базе сейчас проводят ремонт. Народный фронт планирует также помогать материалами и доставкой вещей на передовую.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан стабильно оказывает помощь Лисичанску. Так, из Набережных Челнов отправили партии гуманитарной помощи 28 марта и 18 апреля. 4 апреля помощь отправили из Казани.

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Маргарита Головатенко