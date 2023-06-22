Минниханова и Патяшину рекомендовали в академики Татарстана единогласно

Завтра в Казани пройдут выборы новых членов Академии наук Татарстана. В числе кандидатов — вдова бывшего министра здравоохранения РТ и дочь главного федерального инспектора по Татарстану.



Всю неделю кандидатуры претендентов рассматривали на заседаниях профильных отделений. По данным «Реального времени», вчера на собрании отделения математики, механики и машиноведения единогласно рекомендовали к избранию академиком Рифката Минниханова, доктора технических наук и директора ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Напомним, Минниханов выдвинут Ученым советом КНИТУ-КАИ им. Туполева по специальности «элементы и устройства вычислительной техники и систем управления». Источники «Реального времени» не исключают, что в будущем он поучаствует и в выборах на пост президента Академии наук Татарстана.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Единогласную поддержку собрания профильных отделений на этой неделе получили и два кандидата в действительные члены АН РТ по специальности «политология» — доктор политических наук, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и доктор философских наук, профессор-консультант кафедры политологии КФУ Мидхат Фарукшин.



Также однозначно, уверяют источники «Реального времени», на заседании отделения медицинских и биологических наук Академии поддержали главу управления Роспотребнадзора по РТ Марину Патяшину. В члены-корреспонденты АН РТ по специальности «эпидемиология» ее выдвинул Ученый совет Казанской медакадемии, где главный санврач республики заведует кафедрой эпидемиологии и дезинфектологии.

Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Отметим, рекомендация со стороны отделения наук добавляет очков кандидатам, но ее отсутствие позволяет им принять участие в выборах. Они пройдут завтра на общем собрании АН РТ. Чтобы стать членом-корреспондентом, претенденту нужно набрать не менее двух третей голосов общего собрания. А вот за будущих академиков, то есть действительных членов Академии, кандидатам необходима поддержка действующих академиков, в той же пропорции — две трети голосов «за».

По одному отделению с Патяшиной в выборах по специальности «общая педиатрия» участвует завкафедрой госпитальной педиатрии Казанского медуниверситета Динара Садыкова, вдова бывшего главы Минздрава Татарстана. Она является доктором медицинских наук, заслуженным врачом РФ и РТ, лауреатом Госпремии РТ в области науки и техники и премии лучшим врачам России «Призвание 2022». А еще — автором 413 научных работ и 9 авторских свидетельств и патентов. На выборы Динару Садыкову выдвинул Ученый совет медуниверситета.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

А вот Ученый совет Казанского юридического института МВД РФ заявил на выборы начальника кафедры уголовного процесса вуза Елизавету Демидову-Петрову. Доктор юридических наук, заслуженный юрист РТ и дочь главного федерального инспектора по Татарстану претендует на место члена-корреспондента АН РТ по специальности «уголовно-правовые науки». В активе Демидовой-Петровой — 149 научных работ. По данным источников «Реального времени», двойная фамилия кандидата вызвала вопросы у ряда участников собрания отделения социально-экономических наук.

Другие подробности грядущих выборов в Академии наук Татарстана — в материале «Реального времени».