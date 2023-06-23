В Татарстане изымут 15,8 тысячи «квадратов» сельхозземель для реконструкции дороги Мамадыш — Кукмор — Кляуш

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Мамадышском районе Татарстана изымут земельный участок 15,8 тысячи кв. м для реконструкции дороги регионального значения Мамадыш — Кукмор — Кляуш, это следует из проекта постановления Кабмина республики.

Часть участка в Кляушском сельском поселении площадью 15 820 кв. метров образована из земельного участка 26 684 041 кв. метр. Его кадастровый номер — 16:26:000000:79, он находится в собственности общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания Продовольственная программа».

На участке расположены водонапорная башня и газопровод низкого давления, они изъятию не подлежат.

Проведение кадастровых работ обеспечит «Главтатдортранс». С собственником заключат соглашение и обеспечат выплату возмещения за изъятие. Контроль за исполнением постановления возложат на Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана.

В мае власти республики решили изъять ради реконструкций дорог участки в Муслюмовском и Пестречинском районах. Ради реконструкции дороги Старое Саитово — Сикия на территории Муслюмовского и Актынашыского районов Татарстана изымут земельный участок площадью 149 квадратных метров.

До этого в связи со строительством дороги было решено забрать участок, который принадлежит агрофирме «Аксу Агро».



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Маргарита Головатенко