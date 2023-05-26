Еще в двух районах Татарстана изымут землю для государственных нужд

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Кабмин Татарстана принял решение изъять земельные участки в двух районах республики для государственных нужд. Постановления подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Ради реконструкции дороги Старое Саитово — Сикия на территории Муслюмовского и Актынашыского районов Татарстана изымут земельный участок площадью 149 квадратных метров. Земля расположена в Кировском сельском поселении Актанышского района и принадлежит И.Г. Галямовой.

В Пестречинском районе республики власти заберут землю у закрытого паевого инвестиционного фонда «Лэнд Дэвеломпент» и у ООО «Агрохимсервис Пестречинского района». Общая площадь изымаемых участков — 29 034 «квадрата». На этой территории построят левоповоротный съезд и разворотную петлю на дороге Казань — Шемордан.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В обоих случаях владельцы земель получат компенсацию.

Кабмин Татарстана регулярно забирает землю из-за строительства или реконструкции дорог. На этой неделе стало известно, что у агрофирмы «Аксу Агро» изымут земельный участок. На ее территории построят дорогу Чистополь — Аксубаево — Нурлат — Нижняя Баланда — Верхняя Баланда.

Эта же дорога пройдет по землям, которые принадлежат Александру Щекину и АО «Татагролизинг». Общая площадь изымаемых участков составила 11 797 квадратных метров.



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Айрат Назипов