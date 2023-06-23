Опубликован график отключения горячей воды на июль в домах Казани
В Казани опубликовали график прекращения подачи горячей воды на следующий месяц в жилые дома, подключенные к сетям «Татэнерго». Отключение водоснабжения, связанное с ремонтом и гидроопрессовками теплосетей, начнется с 4 июля.
Сроки могут скорректировать, предупреждают городские власти. Все работы на теплосетях Казани будут проводить поэтапно, поэтому отключать горячую воду в домах могут несколько раз.
С 4 по 7 июля отключить горячее водоснабжение планируют в некоторых домах по ул. Айтматова, Батыева, Братьев Касимовых, Вербной, Габишева, Дубравной, Завойского, Рихарда Зорге, Кул Гали, Ломжинской, Минской и так далее. Полный список опубликован на сайте мэрии Казани.
Напомним, Роспотребнадзор намерен запретить муниципальным властям отключать горячую воду во время профилактических работ летом более чем на 14 дней. Внести изменения решили после многочисленных обращений граждан и организаций.
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