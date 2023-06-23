Опубликован график отключения горячей воды на июль в домах Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани опубликовали график прекращения подачи горячей воды на следующий месяц в жилые дома, подключенные к сетям «Татэнерго». Отключение водоснабжения, связанное с ремонтом и гидроопрессовками теплосетей, начнется с 4 июля.

Сроки могут скорректировать, предупреждают городские власти. Все работы на теплосетях Казани будут проводить поэтапно, поэтому отключать горячую воду в домах могут несколько раз.

С 4 по 7 июля отключить горячее водоснабжение планируют в некоторых домах по ул. Айтматова, Батыева, Братьев Касимовых, Вербной, Габишева, Дубравной, Завойского, Рихарда Зорге, Кул Гали, Ломжинской, Минской и так далее. Полный список опубликован на сайте мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, Роспотребнадзор намерен запретить муниципальным властям отключать горячую воду во время профилактических работ летом более чем на 14 дней. Внести изменения решили после многочисленных обращений граждан и организаций.



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Татьяна Демина