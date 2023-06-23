В Казани особой популярностью пользуются помещения площадью в 100 кв. метров

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казанский рынок коммерческой недвижимости продолжает сохранять активность, несмотря на сезонное летнее затишье, когда больших подъемов особо нет, как и нет резких провалов. Эксперты отмечают: рентабельность объектов несколько сократилась, а срок окупаемости вырос, однако спрос по-прежнему высок — и на офисные помещения, и на торговые площади.

Особой популярностью, по словам президента Гильдии риелторов Татарстана Анастасии Голяшевой, в Казани пользуются помещения площадью в 100 кв. м.

Как правило, их берут в аренду под общепит, офисы и набирающие оборот бьюти-бары. Стоимость «квадрата» складывается из ряда факторов: локация, планировка, входная группа и ремонт.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Например, от 400 рублей обычно предлагают цокольные этажи без признаков ремонта либо мансарды. Ангары и склады сдаются от 200—600 рублей (это площади от 1 000 «квадратов»). До 1,5—2,5 тысячи рублей идут помещения на первой линии, первом этаже, проходные места и с ремонтом.

Голяшева выразила мнение, что помещения, располагающиеся прямо у проезжей части или на пешеходных зонах, где земли, по сути, арендуются у муниципалитетов, «неоправданно дороги»: аренда там высокая, а вот условия — минимальны.

В сегменте торговой недвижимости спросом прежде всего пользуются так называемые «ГАБы» — готовый арендный бизнес, помещения, которые обычно арендуют крупные федеральные ретейлеры.



Арендные ставки держатся на том же уровне, что и во времена коронакризиса. Для офисов это от 400—500 рублей для класса С и 1,5—2 тысячи рублей в классах А и В+. Для торговых площадей чуть выше — от 1 до 3 тысяч рублей за «квадрат».

В Казани спросом пользуются также площади с хорошей отделкой в новых зданиях: за последние несколько лет среди бизнес-сообщества сформировался тренд на презентабельный вид помещений.



— Спрос на коммерческую недвижимость есть и будет, потому что альтернатив рынок предлагает все меньше. Если арендные ставки почти не изменились, то цены на коммерческие объекты выросли значительно, поскольку заметно поднялась себестоимость строительства, — рассказала президент Гильдии риелторов Татарстана.

Подробнее о главных трендах казанского рынка коммерческой недвижимости в этом году, среди которых новые форматы гибких офисов и коворкингов, редевелопмент объектов, развитие стрит-ретейла и «нарезка» больших площадей под мелкую торговлю и сферу услуг — читайте в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова