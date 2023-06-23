Средняя стоимость образа на выпускной в Казани для девушек и юношей составила около 7 тыс. рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Скоро по всей России начнется череда выпускных. Ozon и SOKOLOV провели исследование и узнали, какова средняя стоимость образа на этот памятный вечер в Казани в этом году (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Так, средняя стоимость образа на выпускной для девушек в Казани 2023 году составила 7 050 рублей, а для юношей — 7 413 рублей.

Для образа выпускницы около 4 736 рублей уйдут на одежду, обувь и аксессуары. К этим расходам придется добавить траты на косметику, 2 314 рублей в среднем. В набор войдут парфюмерия (около 767 рублей), помада (326 рублей), средства для укладки волос (571 рублей), тени и тушь для ресниц (650 рублей).



Интересно, что наряды для заканчивающих школу юношей в этом году оказались дороже, чем у девушек. Юноши в основном составляют свои образы из костюмов, брюк, рубашек, обуви и аксессуаров.

Выпускники традиционно дополняют свои наряды аксессуарами: девочки предпочитают ювелирные украшения с фианитами и другими драгоценными камнями, а парни — запонки и ремни.



В этом году многие казанские школьники и их родители стали покупать наряды на выпускной еще в начале года. По данным маркетплейса Ozon, с января по май значительно вырос спрос в Казани на все товары в рамках наборов выпускника.

Фото: realnoevremya.ru

Так, например, спрос на украшения в период с апреля по май показал рост: 83% продаж ювелирных изделий в Казани пришлось на изделия с фианитами, 17% — с драгоценными камнями.

Выпускницы чаще всего дополняют образ колье — их продажи выросли на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек составил 3 022 рубля. На втором месте — серьги (+46%) в среднем за 4 511 рублей.

А вот самым востребованным мужским аксессуаром на выпускной стали часы — в апреле-мае их продажи в Казани увеличились на 45%. За них придется отдать в среднем 6 672 рубля. Средний чек на запонки составил 8 687 рублей.

В Татарстане выпускные вечера в большинстве учреждений должны были состояться с 23 по 24 июня. При этом последние звонки в школах столицы Татарстана прошли с 22 по 25 мая.



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Илина Хакимова