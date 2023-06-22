Премьер Индии заявил, что готов помочь любым усилиям для решения конфликта на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что готов способствовать любым усилиям, направленным на дипломатическое решение конфликта на Украине.
— Индия с самого начала событий на Украине отмечала важность решения конфликта путем диалога и дипломатии, — сказал он после переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
По словам Моди, Индия полностью готова способствовать восстановлению мира любым возможным образом.
— Мы обсудили нашу работу в рамках QUAD, где Индия и США вместе с Австралией и Японией могут гарантировать, что Индо-Тихоокеанский регион остается свободным, безопасным и процветающим, — добавил Джо Байден.
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