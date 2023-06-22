В России число зарегистрированных безработных уменьшилось на 42 тысячи с начала года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости, составляет 522 тысячи человек, что на 42 тысячи меньше, чем в начале года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.



— Мы продолжаем фиксировать уровень зарегистрированной безработицы на отметке 0,7%. При этом количество вакансий на портале «Работа России» составляет более 1,8 млн, — приводит ее слова «Интерфакс».

По данным Минтруда республики, уровень регистрируемой безработицы в мае 2023 года составил 0,31%, Самый высокий показатель среди 45 муниципалитетов Татарстана зафиксировали в Нижнекамском районе — 0,54%.



Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова заявила, что уровень регистрируемой безработицы в республике находится на историческом минимуме. Занятость в республике одна из самых высоких в Приволжском федеральном округе.

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Маргарита Головатенко