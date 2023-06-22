Скончался профессор Зинфер Исмагилов
Российское и мировое научное сообщество понесло тяжелую утрату: скончался научный руководитель Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, академик РАН, профессор Зинфер Исмагилов.
— Коллектив Группы компаний ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким научного руководителя Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, академика РАН, профессора Зинфера Ришатовича Исмагилова в связи с его кончиной. Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты от потери близкого Вам человека. Светлая память о Зинфере Ришатовиче, легендарном ученом-химике, под руководством которого реализовано свыше 50 отечественных и международных проектов, навсегда сохранится в наших сердцах, — подчеркивается в официальном соболезновании от имени Группы ТАИФ.
Группа ТАИФ тесно сотрудничала с Центром и профессором Исмагиловым лично. Особенно в последние годы, когда велась активная работа по подбору эффективной угольной добавки для технологических процессов Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти.
В октябре прошлого года профессор Исмагилов встретил свое 75-летие, а в ноябре Зинфер Ришатович принимал деятельное участие в первой Международной конференции по глубокой переработке тяжелых нефтей и нефтяных остатков. Профессор планировал посетить Казань осенью и текущего года, чтобы вновь присоединиться к обсуждению одной из самых актуальных тем мировой нефтепереработки…
Справка
Зинфер Ришатович Исмагилов родился 15 октября 1947 года. Место рождения — деревня Байгильдино Башкирской АССР.
Советский и российский ученый-химик, специализирующийся в области углехимии, углеродных материалов и катализа. Доктор химических наук, профессор. Академик РАН, почетный член АН Республики Татарстан.
- Член Президиума СО РАН.
- Член Научного совета РАН по химии ископаемого и возобновляемого углеродсодержащего сырья.
- Член Научного совета РАН по катализу.
- Член Объединенного ученого совета СО РАН по химическим наукам.
- Научный руководитель Центра коллективного пользования КемНЦ СО РАН.
- Научный руководитель Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН (Кемерово).
- Главный редактор журнала «Химия в интересах устойчивого развития», член редколлегии журнала «Химия твердого топлива» и редколлегий нескольких российских и международных журналов.
- Член Европейского общества материаловедов EMRS.
Является автором и соавтором почти 1 000 научных публикаций и более чем 150 авторских свидетельств и патентов. В том числе им разработаны технологии производства сферических носителей и керамических блочных катализаторов для обезвреживания токсичных выбросов предприятий. Кроме того, внес значительный вклад в создание технологии процесса одностадийного окисления сероводорода в элементарную серу. Зинферу Исмагилову принадлежит авторство технологии утилизации радиоактивных отходов, а также научное обоснование основ синтеза углеродных нановолокон, нанотрубок, структурно модифицированных атомами азота. Большая часть изобретений, созданных непосредственно или в соавторстве с Зинфером Исмагиловым, доведены до практической реализации.
Ученый удостоен многочисленных наград, в том числе является лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники, лауреатом премии имени В.А. Коптюга РАН.
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