Скончался профессор Зинфер Исмагилов

Фото: Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Российское и мировое научное сообщество понесло тяжелую утрату: скончался научный руководитель Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, академик РАН, профессор Зинфер Исмагилов.

— Коллектив Группы компаний ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким научного руководителя Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, академика РАН, профессора Зинфера Ришатовича Исмагилова в связи с его кончиной. Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты от потери близкого Вам человека. Светлая память о Зинфере Ришатовиче, легендарном ученом-химике, под руководством которого реализовано свыше 50 отечественных и международных проектов, навсегда сохранится в наших сердцах, — подчеркивается в официальном соболезновании от имени Группы ТАИФ.

Группа ТАИФ тесно сотрудничала с Центром и профессором Исмагиловым лично. Особенно в последние годы, когда велась активная работа по подбору эффективной угольной добавки для технологических процессов Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти.

В октябре прошлого года профессор Исмагилов встретил свое 75-летие, а в ноябре Зинфер Ришатович принимал деятельное участие в первой Международной конференции по глубокой переработке тяжелых нефтей и нефтяных остатков. Профессор планировал посетить Казань осенью и текущего года, чтобы вновь присоединиться к обсуждению одной из самых актуальных тем мировой нефтепереработки…