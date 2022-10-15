ТАИФ поздравляет с юбилеем академика РАН Зинфера Исмагилова

Фото: скриншот видео

Генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов от себя лично и от имени всей Группы ТАИФ поздравил с 75-летием научного руководителя Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН (Кемерово), доктора хим. наук, профессора, академика РАН, почетного члена АН РТ, заслуженного деятеля науки РФ, лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники, лауреата премии имени В.А. Коптюга РАН Зинфера Исмагилова.

«В этот праздничный день позвольте от всей души поблагодарить Вас за то, что все свои силы, знания и энергию Вы отдаете на благо развития химической науки и топливно-энергетического комплекса России! Ваша трудовая биография — яркий пример того, как можно и нужно добиваться успехов, принося колоссальную пользу обществу. Под Вашим руководством состоялось успешное становление Института углехимии и химического материаловедения Сибирского отделения РАН, при вашем активном участии создавался центр коллективного пользования Кемеровского научного центра, на базе которого проводятся уникальные исследования и научные открытия. Вы держите курс на динамичное развитие и делаете все возможное для того, чтобы академическая наука России соответствовала высоким мировым стандартам!» — подчеркивается в поздравлении.

Фото: скриншот видео

Также в поздравлении подчеркивается: «Мы высоко ценим Ваш неоценимый вклад в развитие углехимии, химии углеродных материалов и гетерогенного катализа. Именно Вам как ученому с мировым именем доверено научное руководство ряда международных проектов. Под Вашим началом подготовлена плеяда высококлассных специалистов и прекрасных ученых — 6 докторов и 31 кандидат наук. Огромного уважения заслуживают Ваша активная гражданская позиция и неравнодушное, ответственное отношение к своей работе. Можно только поражаться, сколько энергии, эмоций, сил и жажды деятельности вмещает в себе один человек!»

От себя лично и от имени многотысячного коллектива компаний Группы ТАИФ Альберт Шигабутдинов пожелал Зинферу Ришатовичу крепкого здоровья, активного долголетия, неиссякаемой энергии и сил, а также воплощения в жизнь всех планов и замыслов ученого.