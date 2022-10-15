ТАИФ поздравляет с юбилеем академика РАН Зинфера Исмагилова
Генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов от себя лично и от имени всей Группы ТАИФ поздравил с 75-летием научного руководителя Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН (Кемерово), доктора хим. наук, профессора, академика РАН, почетного члена АН РТ, заслуженного деятеля науки РФ, лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники, лауреата премии имени В.А. Коптюга РАН Зинфера Исмагилова.
«В этот праздничный день позвольте от всей души поблагодарить Вас за то, что все свои силы, знания и энергию Вы отдаете на благо развития химической науки и топливно-энергетического комплекса России! Ваша трудовая биография — яркий пример того, как можно и нужно добиваться успехов, принося колоссальную пользу обществу. Под Вашим руководством состоялось успешное становление Института углехимии и химического материаловедения Сибирского отделения РАН, при вашем активном участии создавался центр коллективного пользования Кемеровского научного центра, на базе которого проводятся уникальные исследования и научные открытия. Вы держите курс на динамичное развитие и делаете все возможное для того, чтобы академическая наука России соответствовала высоким мировым стандартам!» — подчеркивается в поздравлении.
Также в поздравлении подчеркивается: «Мы высоко ценим Ваш неоценимый вклад в развитие углехимии, химии углеродных материалов и гетерогенного катализа. Именно Вам как ученому с мировым именем доверено научное руководство ряда международных проектов. Под Вашим началом подготовлена плеяда высококлассных специалистов и прекрасных ученых — 6 докторов и 31 кандидат наук. Огромного уважения заслуживают Ваша активная гражданская позиция и неравнодушное, ответственное отношение к своей работе. Можно только поражаться, сколько энергии, эмоций, сил и жажды деятельности вмещает в себе один человек!»
От себя лично и от имени многотысячного коллектива компаний Группы ТАИФ Альберт Шигабутдинов пожелал Зинферу Ришатовичу крепкого здоровья, активного долголетия, неиссякаемой энергии и сил, а также воплощения в жизнь всех планов и замыслов ученого.
Справка
Зинфер Ришатович Исмагилов родился 15 октября 1947 года. Место рождения — деревня Байгильдино Башкирской АССР.
Советский и российский ученый-химик, специализирующийся в области углехимии, углеродных материалов и катализа. Доктор химических наук, профессор. Академик РАН, почетный член АН Республики Татарстан.
- Член Президиума СО РАН.
- Член Научного совета РАН по химии ископаемого и возобновляемого углеродсодержащего сырья.
- Член Научного совета РАН по катализу.
- Член Объединенного ученого совета СО РАН по химическим наукам.
- Научный руководитель Центра коллективного пользования КемНЦ СО РАН.
- Научный руководитель Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН (Кемерово).
- Главный редактор журнала «Химия в интересах устойчивого развития», член редколлегии журнала «Химия твердого топлива» и редколлегий нескольких российских и международных журналов.
- Член Европейского общества материаловедов EMRS.
Является автором и соавтором почти 1000 научных публикаций и более чем 150 авторских свидетельств и патентов. В том числе им разработаны технологии производства сферических носителей и керамических блочных катализаторов для обезвреживания токсичных выбросов предприятий. Кроме того, внес значительный вклад в создание технологии процесса одностадийного окисления сероводорода в элементарную серу. Зинферу Исмагилову принадлежит авторство технологии утилизации радиоактивных отходов, а также научное обоснование основ синтеза углеродных нановолокон, нанотрубок, структурно модифицированных атомами азота. Большая часть изобретений, созданных непосредственно или в соавторстве с Зинфером Исмагиловым, доведены до практической реализации.
Ученый удостоен многочисленных наград, в том числе является лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, лауреатом премии имени В.А. Коптюга РАН.
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