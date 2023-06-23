Почти половина россиян всегда привозят сувениры из путешествий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почти половина россиян — 48,7% — всегда покупают сувениры в поездках. Об этом сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на опрос OneTwoTrip.

Почти никогда не привозят сувениры из поездки лишь 8,6% респондентов. 70,4% объясняют это тем, что не хотят захламлять полки ненужным, а 63% предпочитают тратить деньги на более полезные вещи.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

До 5 тысяч рублей на сувениры тратят 58,3% опрошенных. 22,6%, при этом не считают денег при покупке подарков. Еще 13,9% закладывают в бюджет на подарки от 5 до 10 тысяч, а 5,2% спокойно отнесутся к расходам больше 10 000 тысяч.

По словам экспертов, опрошенных «Реальным временем» в конце весны 2023 года, среди татарстанцев приобретают все большую популярность внутренние направления. Вместе с этим для путешествий по-прежнему востребована Турция. Подробнее о туристическом сезоне, его особенностях и предпочтительных направлениях для путешествий — в материале «Реального времени».

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Елизавета Пуншева