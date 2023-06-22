Власти Татарстана выбрали трех человек в состав совета директоров ООО «Управление природными территориями»
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил список представителей республики для выдвижения в совет директоров ООО «Управление природными территориями». Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В список вошли 3 человека:
- министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин;
- председатель Госкомитета Татарстана по биоресурсам Федор Батков;
- председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.
Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана может выдвинуть дополнительных кандидатов в совет директоров.
ООО «Управление природными территориями» в Татарстане учредили в 2023 году. Должность гендиректора, согласно открытым данным, занимает Марсель Минуллин. Основным видом деятельности компании указано аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Учредили ООО «Управление природными территориями» - Минземимущества республики и фонд «Институт развития городов РТ». Уставной капитал — 15 тысяч рублей.
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