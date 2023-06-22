Владимир Курагин: устранение потребности в объектах электроснабжения затрудняют административные барьеры

Фото: youtube.com/скриншот realnoevremya.ru трансляции RENWEX

У России есть большая потребность в создании дополнительных объектов электроснабжения, но есть некоторые административные барьеры, которые затрудняют решение этой проблемы. Об этом на сессии «Малая гидроэнергетика: куда плыть? От слов к делу» в рамках Международной выставки оборудования и технологий для возобновляемой энергетики и электротранспорта RENWEX 2023 рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации горнопромышленников России Владимир Курагин.



— В крупнейших странах, Европе, США, которые уже подчеркнуто стремятся к безуглеродной энергетике с нулевых годов, приняты очень масштабные долгосрочные программы поддержки возобновляемой энергетики. Это привело, во-первых, к удешевлению решений, которые используются, а во-вторых, к выбору для потребителей широкого спектра тех альтернатив, которые они могут использовать. В России, как мы сегодня слышим, в том числе в тех докладах, которые прозвучали, несмотря на большую потребность в создании дополнительных объектов электроснабжения, в том числе в Арктической зоне, на труднодоступных территориях, где необходима добыча ресурсов, но это ограничивается фактором удаленности и доступа прежде всего к объектам генерации, до сих пор встречаются административные барьеры, у нас государственная поддержка в этом вопросе работает на текущий момент неэффективно, а компании сталкиваются со сложностями по привлечению инвесторов в свои проекты, — заявил спикер.

Владимир Курагин напомнил, что в энергетической стратегии России до 2035 года закреплена реализация пространственных приоритетов государственной энергетической политики. Это в первую очередь развитие распределенной генерации, использование альтернативных источников, в том числе малых ГЭС.

youtube.com/скриншот realnoevremya.ru трансляции RENWEX

Напомним, с 1 января 2023 года региональные энергосистемы переходят на новую единую систему планирования перспективного развития электроэнергетики, которую разработало АО «Системный оператор ЕЭС». Ему переданы и функции по разработке генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, что, по идее, должно централизовать управление генерацией в стране.

О том, какое место отводится татарстанской генерации в новой модели развития, рассказал первый зампред правления АО «Системный оператор «ЕЭС» Сергей Павлушко на выездном заседании правительства Татарстана в апреле. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина