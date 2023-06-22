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Михаил Мишустин и Рустам Минниханов возложили цветы к Вечному огню в казанском парке Победы

12:44, 22.06.2023
Михаил Мишустин и Рустам Минниханов возложили цветы к Вечному огню в казанском парке Победы
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Председатель правительства России Михаил Мишустин и раис Татарстана Рустам Минниханов возложили цветы к Вечному огню в парке Победы в Казани. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

— Таким образом в День памяти и скорби руководители почтили память воинов, погибших, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны, — рассказали в пресс-службе.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня Мишустин прилетел в Казань. Он осмотрит производственные площадки Казанского авиационного завода, проведет совещание по развитию отрасли. Также состоится двухсторонняя встреча с Рустамом Миннихановым.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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