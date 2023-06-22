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Сегодня Мишустин посетит казанский авиазавод, проведет совещание и встретится с Рустамом Миннихановым

07:56, 22.06.2023
Сегодня Мишустин посетит казанский авиазавод, проведет совещание и встретится с Рустамом Миннихановым
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня, 22 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин отправится с рабочей поездкой в Казань, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Мишустин посетит Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, проведет совещание по вопросам самолетостроения и встретится с работниками предприятия.

Также председатель правительства встретится с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В мероприятиях поездки примут участие вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и министр финансов Антон Силуанов.

В конце марта Минниханов в ходе встречи с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым посетили авиастроительные предприятия республики — Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова и Казанский вертолетный завод (КВЗ). Раис Татарстана отметил, что работа по импортозамещению идет полным ходом.

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    Илина Хакимова
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