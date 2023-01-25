Бургеры и наггетсы: казанцы назвали свои самые любимые блюда

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Чаще всего казанцы заказывают на дом бургер. В столице Татарстана цена на данное блюдо на 25% ниже, чем в других городах миллионниках — 299 рублей. Об этом говорится в результатах исследования онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет.

Не реже казанцы заказывают вместе с бургером и картофель фри по-деревенски. На 7% реже жители Казани выбирают куриные наггетсы. Своей популярностью у жителей столицы РТ также пользуется классическая шаурма (20% от всех заказов из ресторана). 9% казанцев заказывают лапшу вок с овощами и курицей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, 19 января сообщалось, что в казанских ресторанах 20% заказов приходится на шаурму. Наибольшим спросом у казанцев пользуется классический вариант приготовления данного блюда. Такой вариант шаурмы оказывается в каждом третьем заказе.

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Антон Гаврилов