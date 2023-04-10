Минтруд Татарстана назвал самые востребованные профессии в республике

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане увеличилось количество работников в сфере строительства, торговли, транспортировки и IT. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

— Строительство за последние полгода приросло на 10 тысяч человек. В отрасли транспортировки, хранения, торговли также произошел прирост. Торговля нам дала 4 тысячи человек, но в основном речь идет об электронной коммерции. Это менеджеры маркетплейсов и SMM-менеджеры, — сказала она.

Также Зарипова рассказала о самых востребованных профессиях в республике. В перечень вошли: инженеры, электрогазосварщики, автомобилисты, программисты, арматурщики, каменщики, врачи, медсестры, и агрономы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом количество персонала уменьшилось в сферах водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, операций с недвижимостью.

Всего за 2022 год по итогам 10 месяцев в Татарстане были зарегистрированы 1,2 млн официально трудоустроенных граждан. На сегодняшний день их количество увеличилось на 25 тысяч.

В конце марта Кабмин Татарстана утвердил перечень востребованных профессий и специальностей, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики республики, на 2024—2030 годы.

В списке профессий среднего профессионального образования для подготовки квалифицированных рабочих — 177 профессий, в списке специальностей среднего профессионального образования для подготовки квалифицированных рабочих — 192. Направлений подготовки высшего образования в документе — 251, в графе «Профессии профессиональной подготовки» указана 281 профессия.

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Айрат Назипов